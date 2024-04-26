Мирра Андреева сыграет с Вондроушовой в третьем круге турнира в Мадриде
Чешка Маркета Вондроушова обыграла американку Шелби Роджерс во втором круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 6:1, 6:3.
Матч длился 1 час 18 минут.
7-я ракетка мира вышла в третий круг и встретится с россиянкой Миррой Андреевой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 6:3
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