Хачанов был близок к полуфиналу. Но сил на второй пятисетовик подряд не хватило

Карен за три с половиной часа проиграл в четвертьфинале Уимблдона Денису Шаповалову из Канады.

Уимблдон. Мужчины. Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 10) — Карен Хачанов (Россия, 25) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4

Матч Карена Хачанова и Дениса Шаповалова открывал день мужских четвертьфиналов. Россиянин провел, возможно, свой лучший матч за сезон, упорно боролся, но представитель Канады обыграл россиянина в тяжелом пятисетовике за 3 часа 26 минут. Канадец впервые вышел в полуфинал «Большого шлема», в котором он сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Карен, завершив выступление на Уимблдоне, отправится на предолимпийские сборы на Сахалин.

Ранее теннисисты встречались лишь единожды — на Кубке Дэвиса в 2019 году, тогда победил канадец. На траве они никогда не играли, но много тренировались вместе в начале года — во время ATP Cup в Австралии. Шаповалов — 22-летний теннисист из Канады, родившийся в семье выходцев из Советского Союза. Семья у Дениса, как и у Себастьяна Корды, спортивная: мать Тесса — финалистка чемпионата СССР по теннису 1990 года, отец Виктор — волейболист.

Неправильная кепка

Первая партия завершилась в пользу Шаповалова. У него очень резкая подача с вращением, Карен никак не мог к этому приноровиться, у него просто не сидел мяч на ракетке. В то же время и по Денису было видно, что он чуть зажат, что какое-то время он пытался найти свою игру. Шапо — так его называют коллеги по туру — совершил большое количество ошибок, и невынужденных, и двойных: трижды за один гейм. Его спасли подачи на вылет, которые напрочь отсутствовали в игре Карена. Да, он улучшил вторую подачу, но, скорее, за счет мощи первой. В скорости Денис немного переигрывал Карена, но Хачанов был постабильнее.

Совсем по-иному подавал и играл Шаповалов во втором сете, и это странно, учитывая успех в первом. Карен, в свою очередь, подсобрался, подправил немного первую подачу, в целом вошел в ритм оппонента. В пятом гейме он даже отыграл 4 брейк-пойнта, правда, в итоге отдал свой гейм на подаче, но у него был запас из брейков. Шапо продолжал совершать двойные, и было видно, что Денис стремится завершить все двумя ударами, сократить розыгрыши, а Карен не прочь подержать мяч на задней линии. Смешно было, что Хачанова попросили поменять кепку, потому что внутри она слишком черная — традиции Уимблдона соблюдают до мелочей.

У Шаповалова рискованный стиль игры: к третьему сету у него было 30 активно выигранных мячей (у Карена — 13) и 23 ошибки. Зато Хачанов стал глубоко играть, попадать прямо по линиям, разводить Дениса по углам. И тут стоит отметить более разнообразную игру россиянина по сравнению с его соотечественниками. Все же эта партия была под знаком равенства с небольшим перевесом в сторону Карена, о чем и свидетельствует счет.

Wimbledon semi-final #1 is booked ?



?? Novak Djokovic v. Denis Shapovalov ?? #Wimbledon pic.twitter.com/mGiMmRqwCv — ATP Tour (@atptour) July 7, 2021

Чудо было так возможно

Матч перетек в четвертый сет. Казалось, что российское чудо — Карен Хачанов в полуфинале Уимблдона — уже близко, но начались огромные проблемы. Шаповалов расподавался — эйс за эйсом. У него в целом было игровое преимущество. Денис был более активным и резче исполнял удары — да, больше ошибок, больше двойных, но он был быстрее. Теперь уже Шапо стал агрессивно гонять Карена по корту, проводя блестящие розыгрыши. Хачанов выбрал неправильную тактику — ушел в оборону, из-за чего в итоге был разгромлен в предпоследней партии.

Канадец выглядел посвежее, чем Хачанов: тот стал медленным, немного уставшим, потерянным. Возможно, это коррелирует с количеством сетов, которые они провели на Уимблдоне (у Карена на 4 партии больше). Возможно, дело в возрасте или в уровне тенниса, но Карен перестал целиться, стал совершать много ошибок. Да, он не сдавался, чего только стоит вытащить гейм с 40:0, но Шаповалов, сделав брейк в девятом гейме, лишил россиянина шансов на заветную встречу с Джоковичем. И даже Леонид Слуцкий, которого пригласил Карен на турнир, не помог ему.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев так видит причины, из-за которых сегодня победил Шаповалов: «Не хватило Карена физически. Подсел, перестал удобно подходить к мячу, пошли ошибки. А Шаповалов здорово играл, отлично подавал. Наверное, за счет этого и выиграл. Но больше тут решала «физика». Нужно работать дальше, впереди Олимпиада».

Впереди у Карена сборы на Сахалине для подготовки к Олимпиаде в Токио. Там, помимо одиночки, он сыграет пару с Андреем Рублевым, который завершил выступление на Уимблдоне кругом ранее. Объективно говоря, у наших спортсменов в Токио шансы получше — у них хорошо получается играть на харде. А на Уимблдоне теперь болеем за Шаповалова, «нерусского русского». Впереди — тяжелейший соперник, но ведь не просто так Денис уже выигрывал травяной «мэйджор» в юниорском разряде.