Медведев не добрался до Федерера. Дождь лишил Даниила Уимблдона

Лучший теннисист России выбыл с травяного «Большого шлема» в четвертом раунде, уступив в пяти сетах поляку Хуркачу.

Уимблдон. Мужчины. Четвертый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 14) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3

После четвертьфинала на «Ролан Гаррос» старт в Лондоне оставался для Даниила Медведева единственным турниром «Большого шлема», где он не проходил выше четвертого круга. Хуберт Хуркач, с которым вторая ракетка мира встречалась на Уимблдоне в первый раз в карьере, не казался непроходимым игроком. Предыдущая игра оказалась очень боевой для Медведева — он проигрывал 2:0 по сетам Марину Чиличу, но сумел отыграться. Однако с Хубертом снова пришлось сражаться пять сетов. Но на этот раз матч оказался разбит на два дня из-за дождя. И этот перерыв основательно сбил настрой россиянину. Как итог — мы не увидим даже четвертьфинала Медведев — Федерер, не говоря уже о более серьезных рубежах для россиянина на травяном «мэйджоре».

Легкое начало для Медведева

Первый и третий сеты получились почти близнецами — ранний брейк Медведева, ни одного у Хуркача и шикарные розыгрыши. Впрочем, Даниилу везло больше — все-таки убедительный счет 6:2, 6:3 в пользу россиянина. Красивые удары по задней линии и неплохая подача принесли ему две выигранные партии. В минус ушли только выходы к сетке, когда Медведев не мог закончить начатые приемы и раз за разом проигрывал их. Но это была капля в море общего результата.

Хуберту стоит отдать должное — в отсутствии борьбы его упрекнуть сложно. Но ауты были не на его стороне — достаточно вспомнить один удар, который заметил судья, а вот камере пришлось приближать, чтобы убедиться в точности. Но самая большая заслуга, конечно, Даниила, демонстрирующего уверенность и напор. И ведь даже никаких особых выходок не было — с одной стороны, скучно, с другой — показатель собранности.

Вторая партия была больше похожа на отдых для Медведева — как еще объяснить ни одного брейка именно в этом сете? Свои подачи почти не подводили ни поляка, ни россиянина. Но надо же еще брать и чужие! А этого не было, так что тай-брейк оказался закономерным в этой партии. На нем выиграл Хуберт, причем уверенно. А Медведев, к сожалению, почти ничего не показал.

Четвертая партия начала сразу же напоминать вторую, потому что прием не особо шел. На подачах Хуркача была борьба, но Даня так и не смог сделать ни одного брейка. А потом поляк отыгрался за все «ровно», когда в гейме на подаче россиянина раз пять был одинаковый счет 40:40. Финальным оказался эпизод, когда Хуберт чуть ли не растянулся в шпагате после удара Медведева. Показалось, что ему даже понадобился медицинский таймаут. Но нет, гейм был закончен. И продолжилась та же канитель с выигранными своими подачами.

Игра на центральном корте и вылет с Уимблдона

Помешал внезапно начавшийся дождь. Поначалу Медведева впервые на этом турнире поставили играть не на первом или центральном корте, у которых есть крыша, а на втором. Видимо, не дорос еще до необходимого уровня. Негодования все-таки были услышаны — матч перенесли на середину следующего дня на центральный корт. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Начало второй части триллера с Хуркачем получилось неприятным — поляк сделал брейк, которого так недоставало в четвертой партии. А потом завершил начатое, выиграв все единоборства у сетки. Сет остался за Хубертом. 2:2 по партиям. Еще один пятисетовик для Медведева.

Проблемы продолжились и в последнем сете — исключительно из-за невынужденных аутов и ударов по сетке Даниила. Но гейм все-таки россиянин взял. Вот только зачем, если потом проиграл 12 розыгрышей подряд? Видимо, центральный корт пришелся совсем не по вкусу второй ракетке мира.

The win of his career ??@HubertHurkacz defeats Daniil Medvedev in five sets to reach his first Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/JFIrQkQO9q — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2021

Немного спасли ситуацию три эйса подряд от Медведева — становилось уже совсем страшно за состояние Дани. Не получалось у него никак найти подход к принятию подачи Хуркача. К середине пятого сета у россиянина было девять невынужденных ошибок при отсутствии таковых у поляка. В целом картина оставалась одной и той же — Хуркач легко брал свои подачи, на подачах Даниила завязывалась борьба, которая и привела к двум брейкам. Шансы на победу у россиянина были хорошие, но воспользоваться он ими не смог — проигрыш чисто из-за его ошибок.

Теперь из россиян в сетке остался только Карен Хачанов. Кто бы мог предположить такое до начала турнира, учитывая нестабильность четвертой ракетки России? А Медведев снова упустил свою возможность взять титул турнира «Большого шлема» или хотя бы записать в свой актив четвертьфинал Уимблдона.