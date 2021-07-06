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Медведев не добрался до Федерера. Дождь лишил Даниила Уимблдона

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Лучший теннисист России выбыл с травяного «Большого шлема» в четвертом раунде, уступив в пяти сетах поляку Хуркачу.

Уимблдон. Мужчины. Четвертый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 14) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3

После четвертьфинала на «Ролан Гаррос» старт в Лондоне оставался для Даниила Медведева единственным турниром «Большого шлема», где он не проходил выше четвертого круга. Хуберт Хуркач, с которым вторая ракетка мира встречалась на Уимблдоне в первый раз в карьере, не казался непроходимым игроком. Предыдущая игра оказалась очень боевой для Медведева — он проигрывал 2:0 по сетам Марину Чиличу, но сумел отыграться. Однако с Хубертом снова пришлось сражаться пять сетов. Но на этот раз матч оказался разбит на два дня из-за дождя. И этот перерыв основательно сбил настрой россиянину. Как итог — мы не увидим даже четвертьфинала Медведев — Федерер, не говоря уже о более серьезных рубежах для россиянина на травяном «мэйджоре».

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Легкое начало для Медведева

Первый и третий сеты получились почти близнецами — ранний брейк Медведева, ни одного у Хуркача и шикарные розыгрыши. Впрочем, Даниилу везло больше — все-таки убедительный счет 6:2, 6:3 в пользу россиянина. Красивые удары по задней линии и неплохая подача принесли ему две выигранные партии. В минус ушли только выходы к сетке, когда Медведев не мог закончить начатые приемы и раз за разом проигрывал их. Но это была капля в море общего результата.

Хуберту стоит отдать должное — в отсутствии борьбы его упрекнуть сложно. Но ауты были не на его стороне — достаточно вспомнить один удар, который заметил судья, а вот камере пришлось приближать, чтобы убедиться в точности. Но самая большая заслуга, конечно, Даниила, демонстрирующего уверенность и напор. И ведь даже никаких особых выходок не было — с одной стороны, скучно, с другой — показатель собранности.

Вторая партия была больше похожа на отдых для Медведева — как еще объяснить ни одного брейка именно в этом сете? Свои подачи почти не подводили ни поляка, ни россиянина. Но надо же еще брать и чужие! А этого не было, так что тай-брейк оказался закономерным в этой партии. На нем выиграл Хуберт, причем уверенно. А Медведев, к сожалению, почти ничего не показал.

Четвертая партия начала сразу же напоминать вторую, потому что прием не особо шел. На подачах Хуркача была борьба, но Даня так и не смог сделать ни одного брейка. А потом поляк отыгрался за все «ровно», когда в гейме на подаче россиянина раз пять был одинаковый счет 40:40. Финальным оказался эпизод, когда Хуберт чуть ли не растянулся в шпагате после удара Медведева. Показалось, что ему даже понадобился медицинский таймаут. Но нет, гейм был закончен. И продолжилась та же канитель с выигранными своими подачами.

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Игра на центральном корте и вылет с Уимблдона

Помешал внезапно начавшийся дождь. Поначалу Медведева впервые на этом турнире поставили играть не на первом или центральном корте, у которых есть крыша, а на втором. Видимо, не дорос еще до необходимого уровня. Негодования все-таки были услышаны — матч перенесли на середину следующего дня на центральный корт. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Начало второй части триллера с Хуркачем получилось неприятным — поляк сделал брейк, которого так недоставало в четвертой партии. А потом завершил начатое, выиграв все единоборства у сетки. Сет остался за Хубертом. 2:2 по партиям. Еще один пятисетовик для Медведева.

Проблемы продолжились и в последнем сете — исключительно из-за невынужденных аутов и ударов по сетке Даниила. Но гейм все-таки россиянин взял. Вот только зачем, если потом проиграл 12 розыгрышей подряд? Видимо, центральный корт пришелся совсем не по вкусу второй ракетке мира.

Немного спасли ситуацию три эйса подряд от Медведева — становилось уже совсем страшно за состояние Дани. Не получалось у него никак найти подход к принятию подачи Хуркача. К середине пятого сета у россиянина было девять невынужденных ошибок при отсутствии таковых у поляка. В целом картина оставалась одной и той же — Хуркач легко брал свои подачи, на подачах Даниила завязывалась борьба, которая и привела к двум брейкам. Шансы на победу у россиянина были хорошие, но воспользоваться он ими не смог — проигрыш чисто из-за его ошибок.

Теперь из россиян в сетке остался только Карен Хачанов. Кто бы мог предположить такое до начала турнира, учитывая нестабильность четвертой ракетки России? А Медведев снова упустил свою возможность взять титул турнира «Большого шлема» или хотя бы записать в свой актив четвертьфинал Уимблдона.

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Анастасия Плетнева все материалы автора

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