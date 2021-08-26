Канадка Эжени Бушар не показывает результатов в теннисе уже много лет, зато атакует игрока, претендующего на исторический рекорд.

Было время, в канадской теннисистке Эжени Бушар видели вторую Марию Шарапову. Тем более, что россиянка была ее кумиром. В 2012 Эжени выиграла юниорский Уимблдон и сфотографировалась с Роджером Федерером. Через два года Бушар дошла до финала уже до финала взрослого Уимблдона. Это позволило ей занять пятую строчку в мировом рейтинге. После этого особо выдающихся результатов у канадки не было. Зато теннисистка сумела раскрутить свои соцсети, в том числе педалируя свою милую внешность и сексуальность. Для этого она, например, однажды даже сходила на свидание с одним из подписчиков.

Сейчас у Бушар 2,1 миллиона подписчиков в Instagram (для сравнения, у первой ракетки мира Эли Барти- 367 тысяч). При этом из последних 50 снимков Эжени только на одном она представлена с теннисной ракеткой. Зато 27-летняя канадка продолжает удивлять болельщиков. В частности, тем, что накануне US Open неожиданно атаковала первую ракетку мужского рейтинга Новака Джоковича, назвав его «плаксой». Причем, это произошло накануне US Open, где Ноле может завоевать исторический 21 титул мэйджора в одиночном разряде и стать первым обладателем полного «Большого шлема» за один сезон с 1969 года.

Свидание с болельщиком

В 2012 году Эжени покорила болельщиков своей агрессивной игрой — в этом она пыталась следовать за своим кумиром Марией Шараповой. За ее стиль и милую внешность многие фанаты начали называть себя Genie Army. Сама канадка тоже была не против общения — говорила, что соцсети стали отличной возможностью наладить взаимоотношения. Бушар все это время была активна в Twitter и часто выкладывала там посты. В одном из них спортсменка выразила уверенность в том, что «Атланта» выиграет Супербоул. Именно это теннисистка и написала в соцсети во время матча, когда эта команда вела в счете. Но смекалистый болельщик Джон Герке предложил Эжени пари — если все-таки выиграют соперники «Атланты», то канадке придется пойти с ним на свидание.

«Атланта» проиграла, а теннисистке пришлось сдержать обещание — она ведь все-таки согласилась принять вызов:

— Когда я согласилась пойти с ним на свидание, я даже не посмотрела на его профиль в твиттере, — вспоминала Бушар. — На его аватарке был Тайгер Вудс, и я подумал: «О, черт возьми, это один из тех сумасшедших фанатов. Я понятия не имела, чего ожидать. Я не знала, как он выглядел. Он мог быть кем угодно

В итоге Эжени оплатила перелет и проживание в отеле студенту из Миссури, и они вместе сходили на баскетбольный матч в Бруклине. Парень же подарил теннисистке сережки от Tiffany. Состоялось и второе свидание — в декабре 2017 года Эжени снова выложила фото с Джоном. Но приятельские отношения в романтические, кажется, все-таки и не переросли.

Агрессивный выпад в сторону Джоковича

Поговаривают о высокомерности талантливой теннисистки — после резкого успеха она стала более закрытой, перестала общаться с некоторыми друзьями, а однажды даже отказалась пожать руку сопернице. «Я ничего не имею против лично нее, просто не хочу желать сопернице удачи перед матчем. После игры я пожму ей руку в любом случае», — объяснила Бушар свой поступок.

Теперь — новая история. В аккаунте Tennis Channel International появилось небольшое видео с Бушар, где спортсменка играла в ассоциации — Эжени охарактеризовать некоторых звезд мужского тура одним словом. С Федерером у канадки ассоциируется только имя Роджер, Надаля она назвала «зверем», а вот Джоковича внезапно — плаксой. Последнее вызвало волну негодования у поклонников Ноле — как можно так говорить о человеке, который может взять столько лет является лучшим игроком планеты. Вероятно, здесь есть отсылка к поведению серба на корте — на Олимпиаде в Токио он остался только четверым и в гневе выбросил одну из своих ракеток на трибуны, а вторую — в сетку.

Фанаты Новака сразу же начали писать комментарии в защиту кумира, напоминая, что сама Бушар ничего не может добиться в теннисе уже на протяжении многих лет:

Dood: Джокович уже вылетел за Бушар.

Delpo2: Я даже не злюсь, мне грустно, что ей настолько не хватает внимания.

Justin Frederic: Это говорит человек, который ничего не добился в теннисе за семь лет? Бушар — просто ненавистница всех, кто более успешен, чем она, включая Шарапову Джоковича и еще бесконечный список спортсменов.

The Dean!!: Кто вообще такая Жени Бушар?

Apoorva: Не может справиться в теннисе, не может поладить со словами.

Сейчас Эжени восстанавливается после операции в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Приличных результатов у Бушар нет с 2014 года, так что она рискует остаться практически без титулов, зато с кучей контрактов и вниманием прессы. Успехи в теннисе вполне может заменить насыщенная публичная жизнь.