Медведев со Зверевым хотят помешать триумфу Джоковича. Расклад US Open

Итоги жеребьевки последнего «мейджора» нынешнего сезона.

В последний понедельник лета, 30 августа, начнутся матчи основной сетки Открытого чемпионата США по теннису, последнего «мейджора» в сезоне. Турнир стал особенным еще до того, как спортсмены узнали своих соперников по первом кругу — это первый «Шлем» без Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Серены Уильямс с US Open 1997 года. Последние 24 года кто-то из этих легенд обязательно выходил на нью-йоркский корт. Однако теперь состояние здоровье ветеранов оставило публику без привычных звезд. «СЭ» выбрал самые интересные дуэли первых раундов, которые мы ожидаем в ближайшее время.

Джокович — Берретини

Первый сеянный турнира и основной претендент на победу в нем Новак Джокович в первом круге сыграет с квалифаем. Примечательно, что в одну четверть с ним попал Аслан Карацев. Они дважды встречались в текущем сезоне -полуфинал Australian Open — трехсетовое поражение россиянина и полуфинал Открытого чемпиона Сербии, закончившийся для многих неожиданной победой Аслана. Сам Карацев стартует на US Open матчем против Хауме Мунара.

Джокович по-особенному настраивается на этот «мейджор», а Аслану пока сложно вернуться на тот уровень тенниса, который он показывал в начале сезона. Посмотрим, удастся ли Ноле стать настоящим GOAT (the greatest of all — величайшим), собрав наибольшее количество «Шлемов» за всю историю тенниса. В эту же четверть попал и полуфиналист «Уимблдона» итальянец Маттео Берретини, первый раунд которого начнется со сражения с французским ветераном тенниса Жереми Шарди. Учитывая жребий итальянца, его форму и склонность в последнее время доходить до поздних стадий «Больших шлемов», четвертьфинал Джокович — Берретини выглядит наиболее вероятным.

Зверев — Шаповалов

Во второй четверти оказались сразу два финалиста токийской Олимпиады — Карен Хачанов и Александр Зверев. Ко второму сейчас особенно стоит присмотреться: парень в отличной форме после олимпийского золота и победы в финале «Мастерса» в Цинциннати. Если Саша не будет обращать внимания на вновь полыхающую историю с его бывшей девушкой, то у представителя Германии наибольшие (после Джоковича и Медведева) шансы стать наконец-то обладателем «Шлема». На пути к трофею в первом раунде ему придется побороться с американцем Сэмом Куэрри, а если дойдет до четвертьфинала — с хорошо знакомым нам Денисом Шаповаловым из Канады. Правда, в третьем раунде русский канадец должен сначала остановить Карена Хачанова, который начнет турнир с противостояния Ллойду Харрису, темной лошадки этого сезона.

Циципас — Рублев

Пожалуй, самым интересным матчем первого круга станет поединок между Стефаносом Циципасом и британцем Энди Марреем. Несмотря на то, что преимущество грека кажется очевидным, трехкратный обладатель «Большого шлема» — все еще не тот соперник, которого хочется встретить на старте турнира. Однако, если Циципас победит Маррея, его путь вплоть до 1/8 будет выглядеть довольно простым, за исключением возможного поединка в третьем круге против англичанина Кэмерона Норри. Андрей Рублев, тем временем, будет стремиться развить успех, достигнутый в финале турнира в Цинциннати. Стартовый матч на US Open россиянин проведет с квалифацером. Из возможных трудностей на пути к четвертьфиналу — Фрэнсис Тиафо, если они встретятся в третьем круге.

Медведев — Рууд

Даниил Медведев хочет поскорее забыть инцидент с камерой в Цинциннати. Хорошо, что все обошлось с его рукой, ведь на хардовом покрытии россиянин зарекомендовал себя лучшим игроком в мужском туре после Новака Джоковича. На старте турнира Даниил встретиться с французом Ришаром Гаске, а во втором круге ему предстоит потенциально сложный поединок против Доминика Кепфера. В четвертом раунде Медведев может сойтись с экс-третьей ракеткой мира Григором Димитровым, который отчаянно пытается вернуться в мировую десятку.

В этой четверти также выделяется восьмой сеяный Каспер Рууд. Норвежец в этом году стремительно прогрессирует на харде, но в первом круге его ждет непростой соперник в лице Жо-Вильфрида Тсонга. Если француза не будут беспокоить травмы, он сможет довести Рууда до предела. Алехандро Давидович Фокина также находится в этой части жеребьевки и должен встретиться с Руудом в третьем круге. Испанец победил Рууда на Открытом чемпионате Франции и более чем способен одолеть норвежца еще раз.

Andrey Rublev just won his first ever set against Daniil Medvedev after a 0-13 record to this point.



Medvedev: pic.twitter.com/dpfohUh2gj — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) August 21, 2021

Барти — Звонарева

Женская часть турнира не без сюрпризов. Сестры Уильмс снялись с US Open из-за травм: у Серены — бедро, у Винус — нога. Тем не менее, первая ракетка мира Эшли Барти возглавляет рейтинг по итогам действительно выдающегося сезона, а действующая чемпионка Наоми Осака рассчитывает отыграться на своем домашнем и любимом турнире за провальные «Ролан Гаррос» и «Уимблдон». Отметим, что главные звезды попали в противоположные половины сетки, поэтому они не смогут встретиться до финала.

Вере Звонаревой, мягко говоря, не очень повезло. Она как раз и встретится с Эшли Барти на старте своего пути на Открытом чемпионате тенниса США. В этом году Барти выиграла пять титулов на трех разных покрытиях, и в настоящее время ее преимущество перед второй ракеткой мира составляет более 3 000 очков. В этой же четверти находится и россиянка Вероника Кудерметова, которая может встретиться с Барти в третьем раунде. Первой соперницей для россиянки на турнире стала Сорана Кырстя из Румынии.

Анастасия Павлюченкова оказалась во второй четверти, весьма насыщенной серьезными соперницами — здесь Саккари, Костюк, Плишкова и Андрееску. К счастью для Анастасии, на старте турнира она сыграет с Элисон Риске.

Осака — Свитолина

В третьей четверти женской сетки будем пристально следить за Наоми Осакой: ни только за тем, чтобы она не получила очередной нервный срыв, но и за ее прохождением по турниру, ведь это ее любимый чемпионата и любимое покрытие. Разведенная с Барти по разным концам сетки, эта пара с наибольшей долей вероятности окажется в финале. Но для начала японке все-таки надо пройти Мари Бузкову в первом круге.

В одной четверти с Осакой оказалась Элина Свитолина, которая незадолго до начала Олимпиады в Токио вышла замуж за известного французского игрока Гаэля Монфиса. Украинка может сыграть с Аной Богдан во втором круге, если пройдет квалифая в первом. Дарья Касаткина — возможная соперница в третьем круге, но все внимание привлечет матч в следующем круге: потенциальная встреча с Еленой Рыбакиной или Симоной Халеп.

Соболенко — Крейчикова

Проблема Арины Соболенко — в том, что она попала в саму переполненную сильными конкурентками часть сетки. Проблемные соперницы здесь есть практически на каждом шагу — не только для Соболенки, но и практически для всех остальных игроков. Свой путь белоруска начинает против Нины Стоянович, а во втором круге может встретиться с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Тамарой Зиданшек.

Барбора Крейчикова возглавляет противоположную половину этой четверти. Чемпионка «Ролан Гаррос» начнет турнир матчем против квалифайера, но во втором круге может встретиться с Кристиной Макхейл, а в третьем — с Екатериной Александровой или Йоханной Контой. Еще одним острым поединком третьего круга в этой четверти может стать встреча между двукратными чемпионками турниров «Большого шлема» Викторией Азаренко и Гарбиной Мугурузой. Победительница этой пары может встретиться с Крейчиковой в четвертом круге.

Все матчи первого круга US Open с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев (2) — Ришар Гаске (Франция)

Андрей Рублев (5) — квалифай

Карен Хачанов (25) — Ллойд Харрис (ЮАР)

Аслан Карацев (21) — Хауме Мунар (Испания)

Женщины

Анастасия Павлюченкова (14) — Элисон Риске (США)

Дарья Касаткина (25) — Цветана Пиронкова (Болгария)

Вероника Кудерметова (29) — Сорана Кирстей (Румыния)

Екатерина Александрова (32) — Сара Эррани (Италия)

Людмила Самсонова — квалифайер

Анна Блинкова — квалифай

Варвара Грачева — квалифай

Анастасия Потапова — Джессика Пегула (23, США)

Вера Звонарева — Эшли Барти (1, Австралия)