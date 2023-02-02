Больше не ждите Серену на корте. На пенсии она выращивает овощи и назвала быка в честь Иглесиаса

Самая успешная теннисистка XXI века живет на ферме и радуется жизни.

Серена Уильямс 3 сентября 2022 года сыграла свой последний матч в профессиональной карьере — во втором круге US Open американка уступила австралийской теннисистке Айле Томлянович. Многие, конечно, не верили, что обладательница 23 «шлемов» в одиночном разряде вот так покинет вид спорта, в котором стала легендой. Но спустя пять месяцев Уильямс заявляет не то, что хотят услышать ее фанаты: «Я не вернусь».

Серена давала надежду на возвращение

Знакомые с теннисисткой не восприняли ее уход, в том числе бывший спарринг-партнер Саша Баин: «Многие спрашивали, почему я не написал пост об уходе Серены. Скажем так, я просто не думаю, что она закончила. Я не знаю ничего такого, чего не знаете вы, но что-то мне подсказывает, что мы снова ее увидим», — написал он в соцсетях.

Серена после заключительного матча занималась обычными для себя светскими делами: снималась в кино (камео во второй части фильма «Достать ножи») и рекламе, участвовала в модных показах, выпустила книжку для детей. Но все это она могла себе позволить и позволяла в активные годы своей спортивной карьеры.

Однако уже через полтора месяца после ухода американка вновь всколыхнула теннисный мир: «Я не на пенсии. Шансы на возвращение очень высокие. Можете прийти ко мне домой, у меня там корт есть. Я все еще не думала о пенсии. Но недавно проснулась, пошла на корт и впервые в жизни подумала о том, что играю не ради турнира. Это было странно. Это было как начало новой жизни, и мне это нравится. Я все еще ищу равновесие», — заявила она в интервью Eurosport.

При этом Уильямс оставляла в соцсетях «пасхалки» на свое возвращение: показывала, как тренируется с сестрой Винус и Урсулой Радванской, выкладывала фотографию теннисной ракетки с подписью «Мне немного скучно». Однако позже необходимое равновесие, похоже, было найдено. Тоски по теннису стало меньше.

Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Куры, бычок и пони

На днях съемочная группа телеканала CBS приехала к Серене в гости на ферму во Флориде, где теннисистка живет вместе со своим мужем предпринимателем Алексисом Оганяном и дочерью Олимпией.

На ферме они занимаются сельским хозяйством. Выращивают фрукты и овощи, держат несколько кур. Правда, сложно представить, как теннисистка управляется с птицей. Корреспондент телеканала спросила Серену:

— Хочешь взять одну?

— Я никогда их не беру, — ответила Уильямс.

Из домашнего скота есть бычок с необычным именем — Антонио Энрике Кортес (и еще несколько имен бычка Уильямс забыла). Антонио — в честь актера Антонио Бандераса, Энрике — в честь певца и мужа теннисистки Анны Курниковой Энрике Иглесиаса, Кортес — фамилия главных героев в фильме «Дети шпионов» (отца семейства Кортес, кстати, сыграл Бандерас).

В качестве домашнего животного — пони, на которой дочь занимается верховой ездой. Также Олимпия увлекается футболом, который в США называют соккером. Пятилетняя девочка даже является совладелицей женского футбольного клуба Angel City — такой подарок ей сделали мама и папа.

Самые ожидаемые вопросы Серене были заданы, когда речь зашла о теннисном корте, который есть на территории фермы:

— Что ты чувствуешь, когда смотришь на него?

— Облегчение. Я так рада, что мне не нужно тренироваться по два часа в день. Скорее мне грустно смотреть на старые фото или турниры: «О, я по этому скучаю». Вот тогда чувствую себя иначе.

— Оставила ли ты немножко приоткрытой дверь для возвращения?

— Нет. Я отдала всю жизнь теннису, и пришло время посвятить себя чему-то другому. Отец говорит: «Серена, сыграй еще пару «Больших шлемов», а я отвечаю: «Пап, хватит».

Серена Уильямс. Фото Global Look Press

С чем пока не может смириться теннисистка, что ее нынешнюю жизнь называют пенсией, хотя сама несколько месяцев назад писала Федереру в соцсетях: «Добро пожаловать в клуб пенсионеров». Сейчас она уже вычеркивает себя из клуба: «Мне кажется, когда вы завершаете карьеру, все должно быть по-другому. Вы кладете свои перчатки, или клюшку, или ракетку, или компьютер, а затем просто расслабляетесь. И вы идете и просто впитываете жизнь. И это не то, что я делаю. Я просто считаю, что пенсия — это громкое слово для человека в моем возрасте. И у меня промелькнула мысль: «Не думаю, что это действительно подходит мне. Я все равно никогда не вписывалась в рамки. Никогда. Мне просто нужно быть вне этого», — сказала Уильямс CBS.

Сейчас Серене 41 год. Это возраст, в котором сложно ворваться в мировую теннисную элиту в одиночном разряде, но можно попробовать добиться успехов в парном. Тем более ее главная партнерша в карьере — старшая сестра Винус — все еще в строю и любимый спорт не бросает. Может быть, таким образом она оставляет для Серены открытой дверь в большой теннис.