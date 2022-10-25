Серена отказалась завершать карьеру. Американка стремится к титулу самой возрастной теннисистки?

Уильямс-младшая уверяла, что US Open — последний турнир в ее карьере, а теперь говорит про высокие шансы снова выступить.

Великая и ужасная Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open — после поражения плакала, благодарила сестру Винус за поддержку и говорила о завершении карьеры. Звезды тенниса обращались к американке и желали удачи в жизни после спорта. А сама Серена десять дней спустя приветствовала Роджера Федерера в «клубе пенсионеров» — швейцарец тогда как раз попрощался со спортом. Теперь же Уильямс-младшая снова заикнулась о продолжении карьеры — непонятно только, шутит ли Серена или действительно готова идти за новыми рекордами.

Игры с завершением карьеры

В период Открытого чемпионата США американка в соцсетях говорила о том, что этот турнир станет для нее последним. У Серены 23 титула «Большого шлема», но в последнее время она играла не особо убедительно. На это влияли и травмы, и роды, и желание реализоваться вне спорта — например, в семейной жизни. В третьем круге в США Уильямс проиграла Айле Томлянович. На корте после игры на вопрос, не передумала ли теннисистка завершать карьеру, ответила, что «никогда не знаешь, что может случиться». В общем, лазейку для того, чтобы приостановить выступления, а потом вернуться, Серена себе оставила.

С тех пор Уильямс не выходила на соревновательный корт, зато продолжила общаться со СМИ и болельщиками. На прошлой неделе американка побывала в Сан-Франциско на трехдневной конференции TechCrunch Disrupt 2022, посвященной новым технологическим изобретениям. «Я не закончила со своей карьерой, — сказала Уильямс. — Шансы [сыграть] очень высоки». Вопрос о том, выйдет ли еще Серена на корт, задал один из участников конференции. Шансы сыграть высоки, только о чем именно говорила спортсменка? Собирается ли она замахнуться на еще один турнир «Большого шлема» или же намекает на какой-нибудь выставочный старт? Пока что Серена обратила все в шутку — мол, шансы-то высоки, приходи ко мне домой, у меня там есть корт, а будешь еще и ты, то есть фанат.

Пока что все это больше похоже на заигрывание с публикой и СМИ — теннисистка заставляет всех гадать, выйдет ли еще на соревнования. Так американка подогревает интерес к себе, который и так не утихает даже тогда, когда она не участвует в турнирах. Есть, конечно, шанс, что Серена в глубине души еще мечтает выиграть турнир «Большого шлема» в одиночке и догнать австралийку Маргарет Корт. У той — 24 титула. У Уильямс сейчас — 23.

Серена Уильямс и Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Гонка за рекордом Навратиловой

Американке может не хватить физического и морального здоровья. Соперницы все еще дрожат, когда выходят на матчи против Серены. Вот только время от времени то одна, то другая теннисистка все-таки обыгрывает Уильямс. Поэтому у нее есть еще один вариант поставить рекорд — стать самой возрастной спортсменкой в истории. Мы говорим о Серене, не о какой-нибудь простой статистке — для организаторов это будет значить прибавление к аудитории на турнирах. Саму Уильямс вряд ли будут устраивать просто выступления и поражения — она продолжит до конца бороться за победу.

Здесь надо отметить, что мы говорим про одиночный разряд, в котором выиграть гораздо сложнее, чем в парном. Мартина Навратилова закончила карьеру только тогда, когда выиграла свой 41-й титул в парном разряде. Это произошло на US Open-2006 — чешке было почти 50 лет. Серена в этом плане может опередить Навратилову — та ведь уже не играла и не показывала результатов в одиночке. А Уильямс еще может.

«Дорогая Серена! Спасибо, что вдохновляешь столь многих людей, за все, что сделала ты для тенниса и для женщин. Поздравляю с потрясающим путешествием и желаю удачи в твоей следующей главе!» — так написала победительница US Open этого года Ига Свентек в своих социальных сетях. И с полячкой сложно поспорить — мало кто сделал для тенниса больше, чем Уильямс-младшая. Вот только действительно ли Серена, как она говорит, уже в «клубе пенсионеров»? Или надеется еще сыграть и на крупных турнирах, в том числе со Свентек, громящей практически всех в последние годы?

Что бы ни выбрала Серена, это будет круто. У нее уже сверхуспешная карьера в спорте, миллионы поклонников, крупных контрактов — теннисистку, вероятно, не забудут никогда. Предпочтет ли Уильямс светскую жизнь теннисным кортам или захочет все-таки еще бросить вызов соперницам в спорте? Ответ неясен — кажется, и для самой Серены тоже. Но теннисный мир будет ждать американку в любой роли.