Медведев попрощался с Парижем

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в первом в карьере четвертьфинале Roland Garros в трех партиях уступил Стефаносу Циципасу.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:3, 7:6 (7:3), 7:5

Как бы ни закончился этот матч, закрывавший программу вторника на Roland Garros, выступление Медведева на парижских кортах все равно можно признать успешным. Россиянин меньше двух месяцев назад перенес коронавирус, публично признавался в нелюбви к грунтовым кортам и до нынешнего сезона не выиграл ни одного матча в основной сетке французского мейджора — и вот он уже в четвертьфинале. Да еще и за четыре раунда отдал всего один сет, американцу Томми Полу во втором круге.

Греческий клиент

К тому же с каждым успехом Медведева на Roland Garros росла вероятность того, что он может стать новой первой ракеткой мира уже в ближайший понедельник. Когда в ходе жеребьевки Новак Джокович и Рафа Надаль оказались в одной половине сетки, а ведь испанец мог оказаться и с Даниилом, казалось, что ничего особенного не произошло. Да, определенная доля везения присутствовала, но чтобы обойти серба, Медведеву нужно было дойти до титульного матча, и чтобы Новак проиграл не позже полуфинала.

Казалось, где финал Roland Garros, а где Медведев. Но прошло чуть больше недели, и россиянин оказался в двух победах от выполнения своей части задачи. И в том, что вторую путевку в финал разыграют именно Джокович с Надалем, сомнений все меньше.

Первым полуфиналистом грунтового «Шлема», кстати, во вторник стал Саша Зверев из Германии — он спокойно разобрал на молекулы испанца Алехандро Давидовича Фокину за каких-то полтора часа и отправился дожидаться следующего соперника. А Медведев и Циципас тем временем готовились к ночной сессии — интересно, что и тот, и другой уже провели по матчу в этом новом для Roland Garros временном отрезке, и именно на эти встречи пришлись единственные проигранные на нынешнем турнире сеты.

Перед игрой все вспоминали, что Циципас — удобный для Медведева соперник, ведь из семи проведенных между ними матчей россиянин оказался сильнее в шести, в том числе и в февральском полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Зато представитель Греции гораздо уверенней чувствует себя на грунте, где он выиграл три титула и был в полуфинале Roland Garros в прошлом году. И еще одна деталь — до этого дня ни Медведев, ни Циципас не проигрывали в четвертьфиналах «Шлемов», одержав по три победы каждый. Но теперь кому-то предстояло эту серию прервать.

Коллекция из аутов

Медведев показал настрой, взяв первое же очко в матче на подаче соперника после хорошего приема, но Циципас был готов и не стал с ходу испытывать судьбу. При этом в стартовом гейме соперники почти сразу выдали розыгрыш из 19 ударов, в котором представителю Греции явно улыбнулась удача. Следующий гейм вышел почти зеркальным, на этот раз в пользу Даниила. А вот следующую свою подачу он сопернику отдал — с 30:30 два средней длины розыгрыша закончились невынужденной ошибкой Медведева и ударом навылет Циципаса. В итоге через 17 минут после начала греческий теннисист вел уже со счетом 4:1, и выглядел заметно лучше Даниила.

Все с той же уверенностью Стефанос довел сет до победы со счетом 6:3, с видимой легкостью забирая свою подачу, которой он пользовался с убийственной эффективностью. 83 процента попадания первым мячом и после этого 17 победных розыгрышей из 20. А еще 9 удачных выходов к сетке из 10, в два раза больше виннеров и в два раза меньше невынужденных ошибок. Такие цифры заставляли задуматься поклонников Медведева.

При этом Циципас выглядел спокойным, как удав. Тогда как Медведев то и дело допускал помарки в ударах — в то время как его соперник методично возвращал мячи в корт, Даниил коллекционировал ауты. Легко взяв стартовый гейм второй партии, россиянин следом уступил 11 розыгрышей подряд. При этом Стефанос выиграл под ноль свою подачу, ни разу не попав первым мячом, а затем «засушил» соперника с брейком. У Медведева набралось шесть невынужденных ошибок за три гейма — а Циципас только в седьмом совершил первую невынужденную за сет. Игру пора было как-то менять.

Впрочем, Даниил не думал сдаваться. Все в том же седьмом гейме он прибавил на приеме, стал действовать агрессивно. Взял два мяча, затем должен был брать третий и заработать двойной брейк-пойнт, но ошибся. После этого продолжил давить и все-таки забрал чужую подачу впервые в матче. В следующем гейме мы увидели и красивый укороченный мяч от Медведева, и удачный выход к сетке, и эйс. К тому же он начал здорово укорачивать мячи. Показалось, что он перехватил психологическое преимущество, но соперник ответил очередным «сухим» геймом. Следующие два стали настоящим триллером — на подаче Медведева счет трижды доходил до «ровно», но Даниил не предоставил сопернику ни одного брейк-пойнта. А затем уже россиянин заработал два сетбола на чужой подаче, но реализовать их не смог.

Зато следом выдал шедевр — в последнем розыгрыше 11-го гейма Даниилу удалась шикарная свеча слепым ударом между ногами по уходящему мячу. Но от тай-брейка его это не спасло, а там Циципас сразу сделал мини-брейк, а сам не отдал ни одного «своего» розыгрыша.

Семь раз отмерь

Первое, что Медведев сделал, отставая 0:2 по партиям, это переоделся. А второе — навязал оппоненту борьбу на приеме и даже заработал брейк-пойнт, но чужую подачу все-таки не взял. История повторилась через гейм точно в таком же виде. Следом «подвисла» уже подача Медведева, но он на зубах вытащил два брейк-пойнта и сохранил равенство.

Игра буквально балансировала на грани брейка, и с седьмой попытки перевалила ее — повезло Медведеву, который затерроризировал Циципаса укороченными мячами. А затем безупречно взял свою подачу, как бы говоря — смотри, Стефанос, еще ничего не решено!

Но сделав это невербальное заявление, Даниил решил передохнуть — и отдал 10 розыгрышей подряд. И из 4:2 счет за каких-то пять минут превратился в 4:5. После этого Медведев решил включить характер и пару минут препирался с судьей — может, это и позволило ему взять гейм под ноль. Но даже помечтать об еще одном брейке Циципас россиянину не дал. А в 12-м гейме Даниил со счета 40:0, когда все уже готовились ко второму тай-брейку, проиграл пять мячей подряд, причем последний — почти демонстративно.

Что ж, первый удачный французский поход Медведева остановился в четвертьфинале, и мечту о мировом лидерстве пока тоже придется отложить. С другой стороны, традиционно сложный для него грунтовый сезон позади, дальше нас ждут короткий травяной и завершение года на харде. Так что шансы у Даниила еще точно будут.