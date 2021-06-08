За выход в финал 29-летняя россиянка поборется с 85-й ракеткой мира Тамарой Зиданшек.

«Ролан Гаррос»

Открытые корты, грунт

Женщины

1/4 финала

АНАСТАСИЯ ПАВЛЮЧЕНКОВА (31) — Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — 6:7 (2:7), 6:2, 9:7.

Тамара Зиданшек (Словения) — Бадоса Хиберт (Испания, 33) — 7:5, 4:6, 8:6

Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова наконец-то сняла проклятие четвертьфиналов турниров «Большого шлема», в тяжелейшем трехсетовом матче обыграв представительницу Казахстана Анастасию Рыбакину. Теперь у уроженки Самары есть отличный шанс добраться до решающего матча французского «мэйджора». В полуфинале ей будет противостоять Тамара Зиданшек, ставшая первой словенкой в истории, пробившейся в полуфинал ТБШ.

Seventh heaven ?



At the 7th time of asking, @NastiaPav reaches her maiden Grand Slam semi-final, defeating Elena Rybakina in a 6-7(2) 6-2 9-7 thriller!



?: @rolandgarros pic.twitter.com/D9P6lPUnRH — Billie Jean King Cup (@BJKCup) June 8, 2021

«Я абсолютно искренне рад за Настю! Она молодец. Не могу ничего сказать, кроме восторга ее результатами. Она настоящий боец, не опускает руки в тяжелых ситуациях. Думаю, в полуфинале у нее хорошие шансы. Будем болеть и надеяться», — сказал «СЭ» экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

Три дня подряд

Павлюченкова и Рыбакина своей игрой на кортах «Ролан Гаррос» доказали, что достойны попадания в топ-8. В третьем круге Павлюченкова выбила третью «сеяную» Арину Соболенко, а в 1/8 финала смогла сотворить еще одну сенсацию, обыграв двукратную чемпионку ТБШ Викторию Азаренко. Белорусская теннисистка взяла первый сет, но Павлюченковой удалось переломить ход неудачно складывающегося матча и завершить его в свою пользу.

Первая ракета Казахстана — москвичка Елена Рыбакина (очень странно, почему несколько лет назад нам не удалось удержать такой талант в России) — легко разобралась с Жакмо, Хибино и Весниной. В четвертом же круге ей досталась 23-кратная чемпионка ТБШ Серена Уильямс. Елена выдала очередной суперматч на грунте и отправила великую американку домой после двух сетов.

Еще один интересный момент: Павлюченкова и Рыбакина — хорошие подруги. На этом «Ролан Гаррос» они играют в паре. В понедельник вышли в четвертьфинал, во вторник зарубились друг с другом в одиночном разряде, а в среду попробуют пробиться в парный полуфинал. Перед игрой Елена заявила, что они рано попали друг на друга — было бы лучше встретиться в финале. Но сетка есть сетка.

Давление трибун на пользу россиянке

Рыбакина считалась фавориткой у букмекеров. В отличие от Павлюченковой у нее не было тяжелых трехсетовых матчей, а с ее мощными ударами не смогла справиться даже Серена. С другой стороны, это был дебют представительницы Казахстана на такой высокой стадии, до этого ее лучшим результатом на ТБШ был третий круг Australian Open-2020. Для Насти же это был уже седьмой четвертьфинал ТБШ. Правда, шесть предыдущих попыток выйти в полуфинал заканчивались неудачей.

В первом сете Рыбакина быстро начала оправдывать статус фаворита. Сделала ранний брейк и повела 4:1. Но Настя в очередной раз проявила характер, сделала обратный брейк и сравняла счет. Всего первая партия продолжалась час, и такая легкая победа представительницы Казахстана на тай-брейке (7:2) выглядела не совсем логичной.

Во втором сете Рыбакина всякий раз пробивала ее оборону с форхенда, но наша теннисистка не паниковала, практически не ошибалась на своей подаче и была вознаграждена за терпение брейком в шестом гейме (4:2). Затем Павлюченкова взяла вторую подряд подачу соперницы.

2 heures et 33 minutes plus tard...@NastiaPav vient ? bout de son amie et partenaire de double Elena Rybakina. L'histoire du match ??#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021

Показалось, что психологическое преимущество полностью на стороне россиянки. Она сделала третий брейк подряд (2:0), завершив гейм сумасшедшим приемом второй подачи. И тут началась главная драматургия. Теперь Рыбакина смогла сделать два брейка подряд и выйти вперед (3:2). Следом Павлюченкова выиграла подачу соперницы (3:3). После этого они перестали делать друг другу такие подарки. Дело дошло до 6:6, но на французском «мэйджоре» тай-брейк в решающем сете играется только при 12:12. Поэтому теннисистки продолжили свой марафон.

В нем победы были достойны обе, но опыт Павлюченковой дал о себе знать в 16-м гейме. Первый же матчбол на приеме оказался триумфальным. Рыбакина завершила матч двойной ошибкой.

«Публика больше болела за Лену, — сказала Анастасия в эфире телеканала Eurosport 1. — Это помогло мне. Секрет успеха? Более упорная работа принесла мне успех. Я стараюсь играть умнее, важно думать на протяжении всего турнира».