Федерер решил не рисковать с карантином в Австралии. Восстановление суперзвезды затягивается

Открытый чемпионат Австралии понес первую серьезную кадровую потерю, но, скорее всего, — не последнюю.

Тони Годсик, агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, объявил, что легендарный швейцарец в этом году не поедет в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии. Официальная версия — 39-летний ветеран не успел восстановиться после серии операций на травмированном колене, которые он перенес в феврале и июне этого года. Australian Open-2021 стартует 8 февраля 2021-го, но очевидно, что Федереру, который возобновил тренировки на корте два месяца назад, в нынешней ситуации совсем не хочется походить карантин сначала ради поездки в Австралию, а затем — ради возвращения в Европу.

Сборной придется искать замену

Федерер пропустит «Большой шлем» в Мельбурне впервые с 1998 года, а перерыв в его выступлениях теперь составил более года. Свой последний на данный момент матч Роджер провел против Новака Джоковича 30 января 2020 года в полуфинале Australian Open. После этого швейцарец сделал операцию на колене и планировал вернуться к Уимблдону. Но на фоне пандемии бывший первый номер мирового рейтинга отказался от этих планов и решил долечиться, пожертвовав остатками ковидного сезона. Благо, новая система рейтинга позволяла ему удержаться в первой десятке, даже не выходя на корт.

В итоге Федерер закончил год на пятой строчке рейтинга. Пока неизвестно, как рейтинг будет рассчитываться дальше (если отмены турниров продолжатся в прежнем темпе), но такой длительный простой в любом случае не сулит Роджеру дивидендов. Особенно в ситуации, когда всем известно, что он давно начал тренировки, и нынешний отказ от выступления в Австралии, возможно, связан с его нежеланием проходить утомительный карантин перед австралийским «шлемом». Ранее стало известно, что Федерер вместе со Стэном Вавринкой попал в заявку сборной Швейцарии на командный турнир ATP Cup, который пройдет в Мельбурне со 2 по 5 февраля. Но теперь швейцарцам придется искать замену.

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Восстановление идет не так быстро

— Роджер принял решение не выступать на Открытом чемпионате Австралии 2021 года, — заявил агент Федерера Тони Годсик. — За последние пару месяцев он добился значительного прогресса с его коленом и физической формой. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе — вернуться к соревнованиям после Australian Open. На этой неделе я начну обсуждение планов на турниры, которые начнутся в конце февраля, а затем начну составлять расписание на оставшуюся часть года.

Ранее Федерер жаловался на то, что его восстановление идет не так быстро, как предполагалось, и, возможно, он не будет готов к началу Australian Open. Однако перенос турнира на три недели давал надежду, что швейцарец успеет набрать форму. Теперь организаторы получили серьезный удар — ведь первое за год выступление звездного ветерана помогло бы им свести концы с концами. И очевидно, что Федерер — это только начало снятий с открытого чемпионата Австралии. Формально приезд в Мельбурн подтвердили все лидеры мирового тенниса, но впереди еще больше месяца.

Жесткие и непривычные условия

Поездка на «Большой шлем» в Австралию — это всегда серьезное испытание для европейских и американских теннисистов, сопряженное со радикальной сменой климата и часовых поясов. В прошлом году это усугубилось ситуацией с лесными пожарами, а сейчас на акклиматизацию наложатся беспрецедентные карантинные меры. Всех иностранных теннисистов ждут в Мельбурне 15-17 января. После этого до 31 января все они (даже те, кто прилетит раньше) будет заперты в своих отелях. Вне номера разрешено поводить не более пяти часов в день. Это время можно потратить на тренировки или на медицинские процедуры. Тренироваться разрешается только с заранее определенным напарником. При этом, если у кого-то из тренирующихся обнаружат коронавирус, на 14-дневную изоляцию отправляется вся тренировочная группа и ее персонал.

Спортсменам на австралийском карантине надо сдать пять тестов на коронавирус: на первый, третий, пятый, десятый и 14-й день пребывания в стране. И лишь при отрицательных результатах они получат возможность свободно передвигаться по Австралии. Конечно, что не строгий «пузырь», который был организован на последних US Open и «Ролан Гаррос», но условия все равно жесткие и очень непривычные, особенно для таких возрастных звезд как Федерер или Надаль. Игровая практика накануне Australian Open также запланирована в специфическом формате. 31 января в Мельбурне стартует два трехдневных мужских турнира (один из них перенесен из Аделаиды), а затем намечен четырехдневный ATP Cup, сразу после окончания которого стартует «Большой шлем».