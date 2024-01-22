Мирру Андрееву нельзя перехваливать. Все самое сложное в карьере 16-летней россиянки только начинается

Другие теннисистки в ее возрасте уже выигрывали «Большие шлемы».

Мирра Андреева, пусть и проиграла в четвертом круге Australian Open чешке Барборе Крейчиковой, все равно стала сенсацией нынешнего турнира в Мельбурне. Мало того, на четырех дебютных «Больших шлемах» она выиграла в общей сложности девять матчей — прекрасный результат для 16-летней восходящей звездочки. Но при всем уважении к нынешним успехам Мирры, петь ей дифирамбы пока преждевременно. История знала немало примеров, когда юные теннисные дарования после резвого старта резко сдувались. Сейчас в топ-10 мирового рейтинга WTA входит только один «бывший вундеркинд» — американка Кори Гауфф.

Дефицит суперзвезд в женском теннисе

Конечно, Мирра привлекает к себе внимание. Юная, яркая, улыбчивая, да еще и не лезущая за словом в карман, с нестандартной игрой и очень достойными (по итогам Australian Open-2024 впервые войдет в топ-40) результатами. Такие неординарные теннисные персонажи сейчас кровь из носу нужны не только российскому, но и всему мировому женскому теннису. Поскольку не секрет, что WTA после ухода из спорта американки Серены Уильямс и россиянки Марии Шараповой испытывает острый дефицит суперзвезд.

Да, с точки зрения результатов впереди Ига Свентек из Польши и белоруска Арина Соболенко, но сравнивать их с Сереной и Марией в плане личных брендов и узнаваемости невозможно. Что уж говорить, скажем, о гречанке Марии Саккари или американке Джессике Пегуле — вне тенниса их особо и знать-то никто не знает. То ли дело вундеркинды, с улыбкой обыгрывающие на корте «взрослых теть». Их медийный потенциал огромен, ведь такие истории теннисного прорыва интересны по умолчанию.

До Андреевой образ звезды с большим потенциалом лепили из американки Кори Гауфф. И, кстати, Кори авансы оправдывает — в 15 лет первый титул WTA и несколько побед в матчах на «Больших шлемах», в 19 — титул на US Open. Но даже если Гауфф удалось более-менее раскрутить, этого мало. Ведь у мужчин даже, помимо знакомого всем серба Новака Джоковича и почти вернувшегося в теннис испанца Рафаэля Надаля, есть популярные личности — испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, австралиец Ник Кирьос, хоть он в последнее время постоянно травмирован...

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Хингис и Селеш начинали гораздо ярче

В прошлом можно найти примеры теннисисток, которые к 16-17 годам уже выигрывали «Большие шлемы». Самой юной в возрасте 16 лет и 117 дней стала швейцарка Мартина Хингис, первенствовавшая на Открытом чемпионате Австралии-1997. Чуть старше была Моника Селеш — теннисистке из Югославии на момент триумфа на «Ролан Гаррос» — 1990 было 16 лет и 189 дней. Американка Трейси Остин взяла US Open-1979 в 16 лет и 271 день. Кстати, четвертое место в списке самых юных чемпионок занимает россиянка Мария Шарапова — Уимблдон-2004 она выиграла в 17 лет и 75 дней. На этом фоне нынешние подвиги Мирры пока выглядят, согласитесь, бледновато.

Конечно же, не стоит забывать и других теннисисток, чьи достижения в юности превосходили нынешние результаты Андреевой. Так, американка Дженнифер Каприати к 16 годам имела в активе три полуфинала на «Больших шлемах», а до 17 стала олимпийской чемпионкой Игр-1992 в Барселоне. Россиянка Анна Курникова в 16 доходила до полуфинала Уимблдона. Многие любители тенниса наверняка помнят хорватку Мирьяну Лючич, в 16 лет также имевшей победы на всех турнирах «Большого шлема», а также два титула WTA. Австралийская теннисистка Елена Докич в том же возрасте выходила в четвертьфинал Уимблдона. Еще один теннисный вундеркинд Николь Вайдишова из Чехии до 17 лет взяла пять титулов WTA и проходила минимум два круга на всех «Больших шлемах».

Но при этом Лючич, Вайдишова и Докич так и не стали звездами — после резкого взлета у них наступил резкий спад. Очень рано завершила карьеру и Курникова, так и не выигравшая ни одного турнира WTA в одиночном разряде. Возможно, в том числе и поэтому в последние годы в теннисе мы так редко видим вундеркиндов. Многие предпочитают развивать таланты постепенно, не форсируя подготовку и результаты. Во-первых, чтобы не перенапрячь восходящих звезд, во-вторых, дабы не заставлять их в столь юном возрасте проходить совсем непростое испытание медными трубами.

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Как огранить теннисный алмаз?

Так что тем, кто ведет Мирру в элиту (прежде всего перед тренерами французской академии, где занимаются россиянкой), сейчас очень важно правильно огранить теннисный алмаз, сделав из него бриллиант — звезду на много лет вперед. Ведь было бы здорово, если бы Андреева побеждала и через пять, и через десять, и через 15 лет... Для этого надо аккуратно подходить к нагрузкам растущего организма, снизить до минимума риск травм, не загнать Мирру турнирными нагрузками (в этом, впрочем, помогает лимит WTA для 16-летних), доходчиво объяснить, что надо не отвлекаться от спорта, не думать, что жизнь удалась, а продолжать упорно работать. В общем, постоянно приземлять Мирру, хотя она производит приятное впечатление своей рассудительностью.

В то же время наверняка у команды Андреевой есть и понятный соблазн — раз уж все идет так хорошо, почему бы не попытаться максимально быстро раскрыть ее потенциал? А вдруг, если осторожничать и не показать результаты сейчас, потом будет поздно? Возьмем, к примеру, японку Наоми Осаку, внезапно столкнувшуюся с серьезными психологическими проблемами и вылетевшую из элиты. Но Наоми, по крайней мере, успела взять четыре трофея «Больших шлемов»...

Как бы то ни было, помочь Мирре стать не калифом на час, а влиятельной фигурой в мире тенниса на долгие годы может стать ее искренняя любовь к игре. Нельзя давать ей угаснуть — и эта зона ответственности команды и близких. Но очевидно, сейчас юную россиянку нельзя перехваливать. Надо понимать — все самое интересное и при этом сложное в карьере 16-летней теннисистки только начинается.