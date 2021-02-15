Звонарева в паре с Мело вышла во второй круг Australian Open
12:19
Россиянка Вера Звонарева в паре с бразильянкой Марселу Мело вышла во второй круг Australian Open. В трех сетах они переиграли китаянку Сюй Ифань и аргентинку Максимо Гонсалес.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Микст
Парный разряд
Первый круг
Вера Звонарева/Марселу Мело (Россия/Бразилия) — Сюй Ифань/Максимо Гонсалес (Китай/Аргентина) — 4:6, 6:3, 10:7
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю