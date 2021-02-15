Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Звонарева в паре с Мело вышла во второй круг Australian Open

12:19

Россиянка Вера Звонарева в паре с бразильянкой Марселу Мело вышла во второй круг Australian Open. В трех сетах они переиграли китаянку Сюй Ифань и аргентинку Максимо Гонсалес.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Микст

Парный разряд

Первый круг

Вера Звонарева/Марселу Мело (Россия/Бразилия) — Сюй Ифань/Максимо Гонсалес (Китай/Аргентина) — 4:6, 6:3, 10:7

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир