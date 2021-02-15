Барти стала последней четвертьфиналисткой Australian Open

Австралийка Эшли Барти 15 февраля в 1/8 финала Australian Open в двух сетах обыграла американку Шелби Роджерс — 6:3, 6:4. Матч длился час и 12 минут.

В четвертьфинале турнира Барти сыграет против чешки Каролины Муховой, которая в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 7:6, 7:5.

Встреча Барти — Мухова пройдет во вторник, 16 февраля. Начало — в 3.00 (мск).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:4