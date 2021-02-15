Барти стала последней четвертьфиналисткой Australian Open
12:30
Австралийка Эшли Барти 15 февраля в 1/8 финала Australian Open в двух сетах обыграла американку Шелби Роджерс — 6:3, 6:4. Матч длился час и 12 минут.
В четвертьфинале турнира Барти сыграет против чешки Каролины Муховой, которая в двух сетах обыграла бельгийку Элисе Мертенс — 7:6, 7:5.
Встреча Барти — Мухова пройдет во вторник, 16 февраля. Начало — в 3.00 (мск).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю