Энди Маррей объяснил, почему не смотрел ни одного матча Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что не смотрел ни одного матча минувшего Australian Open.

«Я не смотрел ни одной игры Australian Open, потому что сам хотел там выступать. Это было трудно. Я отписался от всех игроков в соцсетях, не хотел видеть ничего, что связано с турниром в Мельбурне», — цитирует Tennis World USA Маррея.

В начале января Маррей сдал положительный тест на коронавирус, из-за которого не смог принять участия в Australian Open.

Турнир в Мельбурне проходил с 8 по 21 февраля. Победителем в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:2, 6:2).