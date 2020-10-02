Зверев пробился в четвертый круг Roland Garros

Немец Александр Зверев в 3-м круге Roland Garros обыграл в трех сетах обыграл Марко Чеккинато — 6:1, 7:5, 6:3. Матч длился час и 49 минут. Следующим соперником Зверева станет еще один итальянец — Янник Синнер.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 6) — Марко Чеккинато (Италия, Q) — 6:1, 7:5, 6:3

Янник Синнер (Италия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 7:5, 7:5

Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Норберт Гомбош (Словакия) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3