Зверев пробился в четвертый круг Roland Garros
22:48
Немец Александр Зверев в 3-м круге Roland Garros обыграл в трех сетах обыграл Марко Чеккинато — 6:1, 7:5, 6:3. Матч длился час и 49 минут. Следующим соперником Зверева станет еще один итальянец — Янник Синнер.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 6) — Марко Чеккинато (Италия, Q) — 6:1, 7:5, 6:3
Янник Синнер (Италия) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 7:5, 7:5
Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Норберт Гомбош (Словакия) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3
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