Зверев о полуфинале US Open: «Мы оба могли победить, но в итоге выиграл Джокович»

Немецкий теннисист Александр Зверев подвел итоги полуфинала US Open против серба Новака Джоковича (6:4, 2:6, 4:6, 6:4, 2:6).

«Это было отличное сражение. Немного расстроен началом пятого сета. Но в остальном это был прекрасный матч, мы оба оставили все силы на корте. В начале пятой партии я играл не очень здорово. Со вторым брейком мне ужасно не повезло, но такое иногда случается. Он не просто так первая ракетка мира и сегодня еще раз это доказал.

Новак очень здорово подавал на брейк-пойнтах. В большинстве случаев у меня не было шансов взять его подачу. Сегодня в этом была ключевая разница. В важные моменты он подавал очень мощно, и у меня не получалось ввязываться в розыгрыши. Мы оба могли победить, но в итоге выиграл он. Как это очень часто бывает», — приводит слова Зверева официальный сайт US Open.

В финале Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым.