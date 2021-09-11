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Оже-Альяссим и Барти получили персональные награды US Open

07:59
Феликс Оже-Альяссим. Фото Twitter
Феликс Оже-Альяссим. Фото Twitter
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Канадец Феликс Оже-Альяссим и австралийка Эшли Барти получили награды US Open Sportsperson Awards.

Награды ежегодно вручаются профессиональным теннисистам, которые лучше всего демонстрируют выдающиеся спортивные достижения на турнире. Оже-Альяссим дошел до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву, а Барти в третьем круге уступила Шелби Роджерс.

Барти уже выигрывала награду в 2018 году. Также победителями становились Кей Нисикори, Наоми Осака, Роджер Федерер, Хуан Мартин дель Потро и Анжелика Кербер.

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Сергей Разин все материалы автора

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