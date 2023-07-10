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Сегодня, 12:24

Журова отреагировала на предложение Свитолиной отменить рукопожатия с россиянами и белорусами

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова украинской теннисистки Элины Свитолиной о том, что международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между спортсменами из Украины с представителями России и Белоруссии.

«Украинские теннисисты перекладывают ответственность с себя на международные федерации. Они давно это говорят и требуют, опасаясь преследования у себя в стране. В нынешней ситуации такие истории сплошь и рядом, Свитолина таким образом страхуется. Ситуация понятна, и требуют этого не украинские политики, которых никто бы слушать не стал», — приводит ТАСС слова Журовой.

Ранее Свитотлина отказалась пожимать руку белоруске Виктории Азаренко после матча четвертого круга Уимблдона, который прошел 9 июля. В этой встрече украинка одержала победу и теперь в четвертьфинале турнира встретится с Игой Свентек из Польши.

Источник: https://tass.ru/sport/18232455
Теннис
Уимблдон
Светлана Журова
Элина Свитолина
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