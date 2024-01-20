Журова отметила личную смелость украинской теннисистки, пожавшей руку россиянке

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что украинская теннисистка Елизавета Котляр проявила личную смелость, пожав руку россиянке Владе Минчевой после матча на юниорском Australian Open.

«Девчонку на родине загнобят, скорее всего, за это. Но порадуемся за этот поступок, слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным. Видимо, они могут быть знакомы, может, вместе тренировались. Бывает же такое, что общались, дружили, а потом страна приказала не жать руки. МОК и международным федерациям придется пересмотреть этот момент с рукопожатиями. Во многих видах спорта оно было обязательным, но, видимо, придется пересмотреть. Этот поступок — личная смелость спортсменки, но мы помним, чем такое заканчивается на ее родине», — приводит слова Журовой ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали руки.

Отец украинской теннисистки Констанстин Котляр назвал большой ошибкой рукопожатие дочери с россиянкой на юниорском Australian Open.