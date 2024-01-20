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Сегодня, 21:58

Тарпищев: «Рукопожатие российской и украинской теннисисток доказало аполитичность спорта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что рукопожатие россиянки Влады Минчевой и украинки Елизаветы Котляр после матча первого круга юниорского Australian Open доказывает, что спорт находится вне политики.

«Они молодцы, что так поступили. Теннис всегда выделялся среди других видов спорта. Спорт вне политики — это было доказано», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали руки.

Отец украинской теннисистки Констанстин Котляр назвал большой ошибкой рукопожатие дочери с россиянкой на юниорском Australian Open.

Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Шамиль Тарпищев
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