Заневская снялась с Australian Open из-за травмы голеностопа

Бельгийская теннисистка Марина Заневская снялась с Australian Open из-за травмы голеностопа, сообщает пресс-служба турнира.

28-летняя спортсменка должна была встретиться с испанкой Нурией Парризас-Диас во втором круге, однако приняла решение прекратить участие в турнире. В третьем круге Парризас-Диас сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Maryna Zanevska has withdrawn from the #AusOpen women's singles with a calf injury. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022

Заневская выступает за Бельгию с октября 2016 года, до этого она представляла Украину.