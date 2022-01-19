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Сегодня, 09:26

Заневская снялась с Australian Open из-за травмы голеностопа

Иван Торопцев
Корреспондент

Бельгийская теннисистка Марина Заневская снялась с Australian Open из-за травмы голеностопа, сообщает пресс-служба турнира.

28-летняя спортсменка должна была встретиться с испанкой Нурией Парризас-Диас во втором круге, однако приняла решение прекратить участие в турнире. В третьем круге Парризас-Диас сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Заневская выступает за Бельгию с октября 2016 года, до этого она представляла Украину.

Теннис
Australian Open
Марина Заневская
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