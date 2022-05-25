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25 мая, 23:44

Вторая ракетка мира Крейчикова сдала положительный тест на коронавирус на «Ролан Гаррос» и не выступит в парном разряде

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Вторая ракетка мира Барбора Крейчикова сдала положительный тест на коронавирус на «Ролан Гаррос».

«Прошлой ночью я почувствовала себя плохо, а этим утром проснулась с жаром. Я решила сдать тест на коронавирус и результат оказался положительным.

Я очень расстроена, что не смогу защитить свой титул в парном разряде. Спасибо всем за поддержку. Увидимся!» — написала Крейчикова в своей соцсети.

26-летняя чешка 23 мая проиграла в первом круге турнира француженке Диан Парри — 6:1, 2:6, 3:6.

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» не сможет выступить в парном турнире.

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