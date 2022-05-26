Карлос Алькарас признался, что не нервничал в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в третий круг «Ролан Гаррос» после победы в матче с соотечественником Альбертом Рамоса-Виноласом.

«Да, конечно. Я уважаю его и хорошо знаю. Я готовился к тяжелому сражения. В итоге я очень доволен уровнем игры и тем, что смог отыграться и одержать победу. Конечно, сложно уходить с матчбола, но я верил в себя.

Я не слишком переживал, хотя в таких матчах всегда присутствуют нервы. В четвертом сете, когда у Альберта был матчбол, я думал: «Одно очко — и ты проиграл, но, пожалуйста, не думай, что ты на «Ролан Гаррос», — заявил теннисист на пресс-конференции.

Встреча продлилась 4 часа 38 минут. В четвертом сете Алькарас отыграл матчбол на приеме, уступая 4:5, а в пятом ушел со счета 0:3.

В третьем круге он сыграет с американцем Себастьяном Кордой или французом Ришаром Гаске.