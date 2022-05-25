Карлос Алькарас одолел Альберта Рамоса во втором круге «Ролан Гаррос»

Шестой номер рейтинга ATP Карлос Алькараз одолел своего соотечественника из Испании Альберта Рамоса во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча продлилась 4 часа 38 минут. В четвертом сете Алькарас отыграл матчбол на приеме, уступая 4:5, а в пятом ушел со счета 0:3.

Далее он сыграет с американцем Себастьяном Кордой или французом Ришаром Гаске.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 6) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4

Григор Димитров (Болгария, 18) — Борна Чорич (Хорватия) — 6:0, 6:4, 6:3

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 26) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:4, 7:6 (7:2), 3:2 отказ 2-го игрока

Диего Шварцман (Аргентина, 15) — Хауме Мунар (Испания) — 2:6, 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 6:2