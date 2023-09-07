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Вондроушова — Кис: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Вондроушова — Кис начнется в 02.00 мск 7 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Маркета Вондроушова.
Маркета Вондроушова.
Фото USA Today Sports

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сыграет с американкой Мэдисон Кис в матче четвертьфинала турнира US Open-2023 в ночь на четверг, 7 сентября. Их встреча пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию игры Открытого чемпионата США Вондроушова — Кис можно будет в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния US Open-2023.

24-летняя Вондроушова является девятой ракеткой мира. В 1/8 финала турнира «Большого шлема» чешка победила американку Пейтон Стирнс (7:6, 3:6, 2:6). 27-летняя Кис располагается на 17-й строчке. Американка обыграла соотечественницу Джессику Пегулу (6:1, 6:3) в четвертом круге US Open.

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Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open
Теннис
US Open
Маркета Вондроушова
Мэдисон Кис
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