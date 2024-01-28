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Сегодня, 14:00

Уимблдон 2024: когда пройдет турнир — даты и место

Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля 2024 года в Лондоне (Англия).
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля 2024 года в Лондоне (Англия). Теннисисты сыграют на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон входит в четверку турниров «Большого шлема» вместе с US Open, «Ролан Гарросом» и Australian Open.

Победителями Уимблдона 2023 в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича в трех сетах — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В женском одиночном разряде лучше стала Маркета Вондроушова. Чешская теннисистка победила в решающем матче Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Маркета Вондроушова
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