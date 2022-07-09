Виландер поделился ожиданиями от финала Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона между Новаком Джоковичем и Ником Кирьосом.

«Очевидно, что на бумаге Джокович — фаворит, но у Кирьоса, возможно, лучшая подача со времен Пита Сампраса. Непонятно, как Новак принимает столько мячей, но это же Новак, для него это нормально. Думаю, все будет зависеть от подачи Кирьоса. Если завтра будет его день в плане подачи, шансы будут.

Джокович играл на 68 турнирах «Большого шлема», выиграл 20 титулов и 32 раза выходил в финал. Это невероятный рекорд», — приводит слова Виландера Eurosport.

Мужской финал Уимблдона пройдет в воскресенье, 10 июля. Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.