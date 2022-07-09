Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:29

Виландер поделился ожиданиями от финала Уимблдона между Джоковичем и Кирьосом

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала Уимблдона между Новаком Джоковичем и Ником Кирьосом.

«Очевидно, что на бумаге Джокович — фаворит, но у Кирьоса, возможно, лучшая подача со времен Пита Сампраса. Непонятно, как Новак принимает столько мячей, но это же Новак, для него это нормально. Думаю, все будет зависеть от подачи Кирьоса. Если завтра будет его день в плане подачи, шансы будут.

Джокович играл на 68 турнирах «Большого шлема», выиграл 20 титулов и 32 раза выходил в финал. Это невероятный рекорд», — приводит слова Виландера Eurosport.

Мужской финал Уимблдона пройдет в воскресенье, 10 июля. Джокович и Кирьос играли друг с другом два раза и оба матча выиграл австралиец.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/wimbledon/2022/wimbledon-rafael-nadal-says-he-hurts-and-couldn-t-compete-with-abdominal-injury-after-landing-in-spa_sto9026399/story.shtml
Теннис
Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
1
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
«Атлетико» подписал экс-зенитовца Витселя, Магнуссон отказался от контракта с ЦСКА. Главные трансферы и слухи Европы и РПЛ 9 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович вышел в 32-й финал турниров «Большого шлема»

Мама Кирьоса объясняет успех сына на Уимблдоне его отказом от видеоигр
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости