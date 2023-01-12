Виландер назвал теннисиста, который может помешать Джоковичу выиграть Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер поделился мнением о фаворитах Открытого чемпионата Австралии.

«Я бы назвал Новака фаворитом среди остальных теннисистов в сетке. Единственный, у кого есть шанс помешать Джоковичу выиграть титул — Рафаэль Надаль. Конечно, Маттео Берреттини или Александр Зверев могут сделать 50 эйсов в одном матче, и никто не остановит их, но это маловероятно. Если не произойдет ничего сверхъестественного, Новак обыграет любого. Рафа, возможно, мог бы забраться Джоковичу в голову, но ему нужно дойти до матча с сербом, ведь Надаль сейчас может уступить 15 -20 игрокам тура», — сказал Виландер в своем подкасте.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.