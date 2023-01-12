Алексей Селиваненко оценил шансы Андрея Рублева в матче с Домиником Тимом на старте Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил жребий первого круга Australian Open.

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет на старте турнира с австрийцем Домиником Тимом.

«У Доминика давно не было громких побед, и он наверняка настроен показать, что его рано списывать со счетов, как одного из потенциальных лидеров. У Андрея на первых двух турнирах пока не получилась своя оптимальная игра. Чтобы отыгрывать Доминика, Андрею надо просто играть в свой теннис», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 16 января.