Алексей Селиваненко оценил шансы Андрея Рублева в матче с Домиником Тимом на старте Australian Open
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил жребий первого круга Australian Open.
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет на старте турнира с австрийцем Домиником Тимом.
«У Доминика давно не было громких побед, и он наверняка настроен показать, что его рано списывать со счетов, как одного из потенциальных лидеров. У Андрея на первых двух турнирах пока не получилась своя оптимальная игра. Чтобы отыгрывать Доминика, Андрею надо просто играть в свой теннис», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 16 января.
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