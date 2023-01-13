Чесноков считает, что финал в Аделаиде может помешать выступлению Касаткиной на Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос», бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянки Дарьи Касаткиной в финал крупного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде.

«В Аделаиде Касаткина победила несколько серьезных соперниц, включая Квитову и Крейчикову из Чехии. И вполне способна выиграть весь турнир. Парадокс заключается в том, что нынешний успех может негативно сказаться на ее выступлении на Australian Open. После финала у Касаткиной будет очень мало времени для переезда в Мельбурн и адаптации. Между тем, в первом круге ей предстоит встретиться с другой россиянкой, Варварой Грачевой. Та играет в очень активный теннис, постоянно атакует. Если Касаткина будет уставшей, ей придется нелегко», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru .

Финал в Аделаиде между теннисистками состоится завтра, 14 января. Начало — в 08.30 по московскому времени.

Australian Open стартует в понедельник, 16 января.