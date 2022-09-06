Кафельников считает, что у Рублева больше шансов выйти в финал US Open, чем у Хачанова

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников оценил шансы российских теннисистов на выход в финал US Open.

«Безусловно, какой-то процент того, что Хачанов или Рублев сыграют в финале US Open есть. Наверное, у Андрея побольше шансов, чем у Карена, но мы очень надеемся, что кто-то из них дойдет до последней стадии турнира. Трудно сказать, у кого из них легче сетка. В таких стадиях слабых соперников уже нет. Каждому придется играть в полную силу, если они хотят дойти до финала или вообще победить. Надеемся, что наши ребята покажут на что способны», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

За выход в полуфинал турнира Карен Хачанов поборется с австралийцем Ником Кирьосом, а Андрей Рублев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Оба россиянина впервые в своей карьере вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США.