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6 сентября, 17:20

Кафельников считает, что у Рублева больше шансов выйти в финал US Open, чем у Хачанова

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников оценил шансы российских теннисистов на выход в финал US Open.

«Безусловно, какой-то процент того, что Хачанов или Рублев сыграют в финале US Open есть. Наверное, у Андрея побольше шансов, чем у Карена, но мы очень надеемся, что кто-то из них дойдет до последней стадии турнира. Трудно сказать, у кого из них легче сетка. В таких стадиях слабых соперников уже нет. Каждому придется играть в полную силу, если они хотят дойти до финала или вообще победить. Надеемся, что наши ребята покажут на что способны», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

За выход в полуфинал турнира Карен Хачанов поборется с австралийцем Ником Кирьосом, а Андрей Рублев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Оба россиянина впервые в своей карьере вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-khachanovu-i-rublevu-pridetsya-igrat-v-polnuyu-silu-esli-oni-khotyat-doyti-do-finala-us-o-1354356/
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
Карен Хачанов
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