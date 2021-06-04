Российская теннисистка Елена Веснина в третьем круге Открытого чемпионата Франции уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

«Спасибо, Париж. Испытала сегодня невероятные чувства. Была очень рада вновь сыграть на корте Сюзан Ленглен. Двигаемся дальше», — написала Веснина в Instagram.

Весниной 34 года, российская теннисистка смогла выступить на Roland Garros благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка.