Веснина — о выступлении на Roland Garros: «Спасибо, Париж»
4 июня 2021, 23:22
Российская теннисистка Елена Веснина в третьем круге Открытого чемпионата Франции уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
«Спасибо, Париж. Испытала сегодня невероятные чувства. Была очень рада вновь сыграть на корте Сюзан Ленглен. Двигаемся дальше», — написала Веснина в Instagram.
Весниной 34 года, российская теннисистка смогла выступить на Roland Garros благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка.
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