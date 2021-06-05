Циципас переиграл Изнера на Roland Garros
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Грек Стефанос Циципас одержал победу в третьем круге турнира Roland Garros. В четырех сетах он выиграл у американца Джона Изнера.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Джон Изнер (США, 31) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), 6:1
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