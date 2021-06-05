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Циципас переиграл Изнера на Roland Garros

00:53

Грек Стефанос Циципас одержал победу в третьем круге турнира Roland Garros. В четырех сетах он выиграл у американца Джона Изнера.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Джон Изнер (США, 31) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), 6:1

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