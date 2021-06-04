Камельзон заявил, что Касаткиной не хватило кондиций для успешного выступления на Roland Garros

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в третьем раунде Roland Garros.

«Думаю, что она еще не в той кондиции, с которой можно было бы претендовать на какие-то роли на Roland Garros, но она работает, пробует найти игру. На Roland Garros нет простых противников, это все-таки знаковый турнир, и через него, как через призму просматривают, что делать дальше, что из себя представляет игрок, как решается вопрос с рейтингом, и так далее. Думаю, что у Касаткиной очень много проблем, над которыми надо трудиться, и это зависит от ее команды — как она будет работать, сумеет ли она подготовиться к Олимпийским играм. Я немного расстроился, что увидел не ту Касаткину, которую бы хотел видеть, мы рассчитываем, что она все-таки попадет на Олимпиаду — надо прибавлять, это не так трудно», — цитирует ТАСС Камельзона.

Касаткина вылетела с Roland Garros, уступив в третьем раунде румынке Соране Кырсте со счетом 3:6, 2:6.