Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Камельзон заявил, что Касаткиной не хватило кондиций для успешного выступления на Roland Garros

20:58
Дарья Касаткина. Фото Twitter
Дарья Касаткина. Фото Twitter
Теги:

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в третьем раунде Roland Garros.

«Думаю, что она еще не в той кондиции, с которой можно было бы претендовать на какие-то роли на Roland Garros, но она работает, пробует найти игру. На Roland Garros нет простых противников, это все-таки знаковый турнир, и через него, как через призму просматривают, что делать дальше, что из себя представляет игрок, как решается вопрос с рейтингом, и так далее. Думаю, что у Касаткиной очень много проблем, над которыми надо трудиться, и это зависит от ее команды — как она будет работать, сумеет ли она подготовиться к Олимпийским играм. Я немного расстроился, что увидел не ту Касаткину, которую бы хотел видеть, мы рассчитываем, что она все-таки попадет на Олимпиаду — надо прибавлять, это не так трудно», — цитирует ТАСС Камельзона.

Касаткина вылетела с Roland Garros, уступив в третьем раунде румынке Соране Кырсте со счетом 3:6, 2:6.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11573599

Читайте также

Если бы Черчесов комплектовал футбольную сборную из «ролевиков СКА», его бы съели с потрохами
Медведев выигрывает на «Ролан Гаррос» третий матч подряд. Россиянин поверил в себя на грунте?
Чехия переиграла Финляндию в матче Евротура
Самые подешевевшие игроки РПЛ: Дзюба, Малком, Миранчук и другие

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд