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Сегодня, 15:50

Соболенко обыграла украинку Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Виталий Косик
Корреспондент
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Белорусская спортсменка Арина Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час и 38 минут.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:4

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Элина Свитолина
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