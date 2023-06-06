Соболенко обыграла украинку Свитолину и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Белорусская спортсменка Арина Соболенко обыграла украинку Элину Свитолину в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 6:4, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час и 38 минут.
В полуфинале турнира Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4, 6:4
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