Веснина и Карацев сыграют в миксте на Уимблдоне

Стали известны участники Уимблдона в смешанном парном разряде. Протокол в Twitter опубликовал журналист Михал Самульски.

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев выступят в паре. Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет вместе с Александром Бубликом из Казахстана, а Вера Звонарева — с Гонсало Эскобаром из Эквадора.

Веснина и Карацев уже выступали вместе на Roland Garros. Пара дошла до финала, в котором уступила американке Дезайри Кравчук и британцу Джо Солбери (6:2, 4:6, 5:10).

30 июня Карацев завершил выступление на Уимблдоне в одиночном разряде. В первом круге он проиграл Жереми Шарди из Франции (6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6).