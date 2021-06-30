Карацев уступил французу Шарди и завершил выступление на Уимблдоне
15:32
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Жереми Шарди из Франции в первом круге Уимблдона со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6. Матч продолжался 2 часа 28 минут.
Во втором круге Шарди встретится с Ильей Ивашко из Белоруссии, который в трех сетах обыграл испанца Хауме Мунара — 6:1, 7:5, 7:6 (7:5).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Жереми Шарди (Франция) — Аслан Карацев (Россия, 20) — 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:3
Илья Ивашко (Белоруссия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:1, 7:5, 7:6 (7:5)
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