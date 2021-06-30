Свитолина обыграла Ван Уйтванк в первом раунде Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у бельгийки Элисон Ван Уйтванк (6:3, 2:6, 6:3) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Следующей соперницей украинки станет польская теннисистка Магда Линетт.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 6:3, 2:6, 6:3
Анастасия Севастова (Латвия) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:4, 6:1
Айла Томлянович (Австралия) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:2, 7:6 (7:5)
Нао Хибино (Япония) — Бернарда Пера (США) — 6:1, 5:7, 6:3
Паула Бадоса Хиберт (Испания, 30) — Алена Большова (Испания) — 6:2, 5:7, 6:2
Магда Линетт (Польша) — Аманда Анисимова (США) — 2:6, 6:3, 6:1
Ализе Корне (Франция) — Бьянка Андрееску (Канада, 5) — 6:2, 6:1
Камила Джорджи (Италия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:2, 6:2
Каролина Мухова (Чехия, 19) — Чжан Шуай (Китай) — 6:3, 6:3
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