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Вера Звонарева в финале US Open: время начала и где смотреть трансляцию матча женских пар

Звонарева сыграет в финале US Open в парном разряде 10 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лаура Зигемунд (слева) и Вера Звонарева (справа).
Фото USA Today Sports

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд сыграют с новозеландской теннисисткой Эрин Рутлифф и представительницей Канады Габриэлой Дабровски в финале Открытого чемпионата США в парном разряде 10 сентября, в воскресенье. Матч пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно посмотреть трансляцию матча Лаура Зигемунд/Вера Звонарева — Эрин Рутлифф/Габриэла Дабровски можно в соцсети «ВКонтакте».

7 сентября российской теннисистке исполнилось 39 лет.

В полуфинале Зигемунд и Звонарева обыграли американку Дженнифер Брэди и бразильянку Луизу Стефани. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1.

Общий призовой фонд турнира составляет 65 000 000 долларов.

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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