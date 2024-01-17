Ван Аш обыграл Музетти и вышел в третий круг Australian Open
Французский теннисист Люка Ван Аш в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Музетти в матче второго круга Australian Open — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3, 6:0. Встреча длилась 3 часа 45 минут.
В третьем круге француз сыграет с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция, 7).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Люка Ван Аш (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия, 25) — 6:3, 3:6, 6:7 (5:7), 6:3, 6:0
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