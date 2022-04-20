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Сегодня, 11:39

Ольховский отреагировал на возможное отстранение россиян от Уимблдона

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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение организаторов Уимблдона не допускать россиян на турнир.

«Уимблдон — это частный клуб. Я не понимаю взаимоотношений Ассоциации теннисистов-профессионалов с клубами, в которых проводится турнир. Как клуб, у которого есть договоренность, может кого-то отстранять, если он проводит турнир для всех? Немножко непонятно», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является Новак Джокович.

Уимблдон станет первым теннисным турниром, который откажет россиянам в допуске к соревнованиям. На данный момент спортсмены из России и Белоруссии могут выступать в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе.

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