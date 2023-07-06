Селиваненко: «Победа Мирры Андреевой на отказе соперницы оставляет некую недосказанность»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу Мирры Андреевой над Барборой Крейчиковой (6:3, 4:0 отказ соперницы) во втором круге Уимблдона.

«Мирра уже на предыдущих турнирах показала, что может играть на равных со всеми именитыми игроками. Что касается этой встречи, то победа на отказе соперницы, с одной стороны, оставляет некую недосказанность, но с другой —продвигает победителя в следующий круг и предоставляет новую возможность», — сказал Селиваненко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В третьем круге Андреева сыграет с победительницей пары Анастасия Потапова (Россия) — Кая Юван (Словения).