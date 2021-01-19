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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

В Australian Open отреагировали на возможное изменение формата мужских матчей

15:39

Директор Australian Open Крейг Тили опроверг возможность изменения формата проведения мужских матчей.

«Мы — турнир «Большого Шлем"а. По нашим правилам мужчины должны выиграть 3 сета, а женщины — два. Ничего не изменится» — сказал Тили в эфире австралийского телеканала Nine Network.

Ранее некоторые теннисисты просили поменять формат мужских матчей на «лучший в 3», где им было бы достаточно выиграть 2 сета.

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