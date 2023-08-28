US Open: все матчи и соперники российских теннисистов в первом круге турнира у женщин

Касаткина сыграет против американки Паркс в первом круге US Open-2023

Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 28 августа.

Российские теннисистки проведут игры в рамках первого кругеатурнира «Большого шлема» 28 и 29 августа. Всего в женской сетке соревнований 13 россиянок: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Мирра Андреева, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Маргарита Бетова, Татьяна Прозорова и Вера Звонарева.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Действующей победительницей US Open в женском одиночном разряде является Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Матчи российских теннисисток в первом круге:

Калинская (Россия) — Синякова (Чехия)

Корне (Франция) — Аванесян (Россия)

Пера (США) — В.Кудерметова (Россия, 16)

Прозорова (Россия) — Возняцки (Дания)

Гадецки (Австралия) — М.Андреева (Россия)

Миядзаки (Великобритания) — Бетова (Россия)

Рахимова (Россия) — Бенчич (Швейцария, 15)

Таусон (Дания) — Потапова (Россия, 27)

Александрова (Россия, 22) — Фернандес (Канада)

Викмайер (Бельгия) — Звонарева (Россия)

Блинкова (Россия) — Бэрредж (Великобритания)

Касаткина (Россия, 13) — Паркс (США)

Павлюченкова (Россия) — Кроули (США)

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-цетре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»