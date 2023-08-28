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Сегодня, 18:00

US Open: все матчи и соперники российских теннисистов в первом круге турнира у мужчин

Даниил Медведев сыграет в первом круге US Open-2023 с венгром Балажем
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 28 августа.

Российские теннисисты сыграют в первом круге турнира «Большого шлема» 28 и 29 августа. Всего в мужской сетке соревнований семеро россиян: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема».

Матчи российских теннисистов в первом круге:

Шевченко (Россия) — Норри (Великобритания, 16)

Медведев (Россия, 3) — Балаж (Венгрия)

Хачанов (Россия, 11) — Ммо (США)

Руусувуори (Финляндия) — Рублев (Россия, 8)

Хиджиката (Австралия) — Котов (Россия)

Сафиуллин (Россия) — Чеккинато (Италия)

Карацев (Россия) — Лехечка (Чехия)

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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