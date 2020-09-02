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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

US Open. Мартич обыграла Бондаренко, Кербер победила Фридзам

19:54
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На US Open продолжаются матчи второго круга в женском одиночном разряде.

Хорватская теннисистка Петра Мартич победила украинку Катерину Бондаренко (6:3, 6:4). Немка Ангелик Кербер обыграла свою соотечественницу Анну-Лену Фридзам (6:3, 7:6 (8:6)).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия, 8) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:3, 6:4

Ангелик Кербер (Германия, 17) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:3, 7:6 (8:6)

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