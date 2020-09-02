US Open. Мартич обыграла Бондаренко, Кербер победила Фридзам
19:54
На US Open продолжаются матчи второго круга в женском одиночном разряде.
Хорватская теннисистка Петра Мартич победила украинку Катерину Бондаренко (6:3, 6:4). Немка Ангелик Кербер обыграла свою соотечественницу Анну-Лену Фридзам (6:3, 7:6 (8:6)).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Мартич (Хорватия, 8) — Катерина Бондаренко (Украина) — 6:3, 6:4
Ангелик Кербер (Германия, 17) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:3, 7:6 (8:6)