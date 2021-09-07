Саккари обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал US Open
09:13
Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертом круге US Open обыграла Бьянку Андрееску из Канады со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.
В четвертьфинале Саккари встретится с Каролиной Плишковой из Чехии, которая обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 7:5, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6) — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3
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