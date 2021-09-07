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Саккари обыграла Андрееску и вышла в четвертьфинал US Open

09:13
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Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертом круге US Open обыграла Бьянку Андрееску из Канады со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

В четвертьфинале Саккари встретится с Каролиной Плишковой из Чехии, которая обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 7:5, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6) — 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3

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Александр Кравченко все материалы автора

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