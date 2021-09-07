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Тарпищев: «Павлюченкова отлично провела US Open. Она играла солидно и правильно»

10:10
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на US Open.

«Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге US Open Павлюченкова проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12317741

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Александр Кравченко все материалы автора

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