Тарпищев: «Павлюченкова отлично провела US Open. Она играла солидно и правильно»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на US Open.

«Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге US Open Павлюченкова проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.