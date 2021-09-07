Тарпищев: «Павлюченкова отлично провела US Open. Она играла солидно и правильно»
10:10
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Анастасии Павлюченковой на US Open.
«Она в порядке и провела отличный турнир, сыграв лучше всех наших девочек. Избавилась от травм и играет солидно и правильно. Жаль, что потеряла семь лет, пока китайцы не вылечили», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В четвертом круге US Open Павлюченкова проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.
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