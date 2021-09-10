Рам и Солсбери стали победителями US Open в парном разряде

Победителями US Open в мужском парном разряде стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери.

В финале они обыграли пару Джейми Маррей (Великобритания)/Бруну Соарес (Бразилия) — 3:6, 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Рам и Солсбери выиграли вместе второй турнир «Большого шлема» в парном разряде. В 2020 году они стали победителями Australian Open.