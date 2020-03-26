Уимблдон могут отменить или перенести

Уимблдонский турнир может быть отменен или перенесен из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира. Решение будет объявлено на следующей неделе. Соревнования не пройдут без зрителей.

Уимблдон запланирован с 29 июня по 12 июля. Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) отменила все турниры до 7 июня из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.